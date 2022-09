Está Dito

Francisca Van Dunem, em entrevista à RTP, a ministra da Justiça e da Administração Interna, a propósito do Dia Internacional contra a Corrupção, defendeu que, mais importante do que combater e reprimir a corrupção, um fenómeno que considera “cultural”, será preveni-la e sublinha que é necessário ensinar as crianças “de que não é assim”. Observador, 09/12/2021