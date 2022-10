Está Dito

António Ramalho Eanes, questionado pelos jornalistas sobre a polémica em torno da exoneração do atual Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, o antigo Presidente da República considerou que “quando se é obrigado” a exonerar um chefe militar devem ser apontadas as razões, para que a sua imagem e dignidade fiquem salvaguardadas. TSF, 08/10/2021