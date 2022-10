“Nós, que abrimos a nossa economia ao exterior, também gostamos de que as economias de países terceiros estejam abertas”

Está Dito

Augusto Santos Silva. Em entrevista, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, faz um balanço positivo da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia que termina hoje. O ministro salienta a importância da iniciativa portuguesa da cimeira com a Índia, não para substituir a China mas para multiplicar parceiros no Índico-Pacífico. Diário de Notícias, 30/06/2021