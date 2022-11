Está Dito

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e da Promovalor na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco sobre quem fez o contrato de venda do Novo Banco à Lone Star. Recorde-se que Mário Centeno era ministro das Finanças quando o Estado português acertou a venda do Novo Banco à Lone Star. Diário de Notícias, 11/05/2021