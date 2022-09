“A descrição que é feita nos relatórios policiais é medonha, hedionda, inqualificável. Aquilo nunca mais pode voltar a acontecer”

Está Dito

Cristina Gatões, a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) disse não ter “grandes dúvidas” de que o homicídio do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, em março, foi “uma situação de tortura evidente”, e revelou que não tinha consciência de que estavam 12 pessoas envolvidas no crime e no seu alegado encobrimento. Observador, 16/11/2020