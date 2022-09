Está Dito

Pinto da Costa. Em entrevista, o presidente do FC Porto crítica as políticas do Governo, argumenta que Portugal está entre os países com "maior carga fiscal na Europa" e que mesmo sem autorizar o regresso do público, impedindo a geração de receitas, o Governo "não baixa, nem suspende parcialmente, os altos impostos” sobre os clubes. O Jogo, 14/09/2020