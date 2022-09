“A tentativa de condicionamento politico de representantes eleitos é crime e é assim que está a ser tratado”

Está Dito

Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência. Sobre o email recebido pela SOS Racismo com uma lista de dez pessoas que, de acordo com a exigência do remetente, têm 48 horas para sair de Portugal. Entre os nomes estão as deputadas Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias do Bloco de Esquerda (BE) e Joacine Katar Moreira, deputada não inscrita. O Jornal Económico, 14/08/2020