Está Dito

Marques Mendes. Dando como exemplo as recentes declarações de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, o antigo líder do PSD considerou, no espaço de comentário da SIC, que os dois políticos estão a “marcar posições e fazer prova de vida para suceder ao primeiro-ministro”. Observador, 13/07/2020