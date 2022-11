Está Dito

Telmo Correia, o líder parlamentar do CDS-PP elogiou o facto do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, num despacho no âmbito da pandemia de Covid-19, ter determinado que será obrigatório o uso de máscara para quem quiser entrar, circular ou permanecer no Parlamento. TSF, 05/05/2020