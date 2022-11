Está Dito

Pedro Siza Vieira. Em entrevista à SIC Notícias, o ministro da Economia disse que sente que o Governo “defraudou as expectativas” das empresas ao falhar prazos do pagamento do layoff, e acrescentou que "foi virtualmente impossível à máquina da Segurança Social conseguir processar" todos os pedidos, 29/04/2020