Está Dito

António Costa. Comentando as dúvidas suscitadas por constitucionalistas sobre as medidas de confinamento a adotar após o estado de emergência, o primeiro-ministro desvalorizou o regime legal, optando por sublinhar a necessidade de afastamento entre as pessoas por causa da pandemia, “diga a Constituição o que diga”. TSF, 28/04/2020