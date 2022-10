Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa. Com um forte apelo a que ninguém troque “uns anos na vida e saúde de todos por uns dias de férias para alguns”, o Presidente da República justificou a renovação do estado de emergência com a necessidade de continuar a conter o surto e abriu a possibilidade de o prolongar até ao final do mês. Público, 03/04/2020