Está Dito

Diogo Cruz, sub-diretor-geral da Saúde, confirmou que houve uma duplicação da contagem dos casos de covid-19 no concelho do Porto, resultado da soma indevida dos dados reportados diretamente pelos médicos através do SINAVE e das informações comunicadas à DGS a nível regional pela Administração Regional da Saúde (ARS) do Norte. Observador, 01/04/2020