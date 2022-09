Está Dito

O desabafo é do jornalista e escritor Miguel Szymanski que esteve com o escritor chileno Luís Sepúlveda, internado num hospital das Astúrias, com Covid-19, após ter estado na Póvoa de Varzim, entre 18 e 23 de fevereiro, no festival literário Correntes d' Escritas. i, 02/03/2020