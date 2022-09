Está Dito

Alberto Souto de Miranda. Em artigo de opinião, o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações desvaloriza as críticas dos ambientalistas que têm alertado para o facto de dezenas de milhares de aves de médio e grande porte se cruzarem na zona de proteção especial do estuário do Tejo junto ao local onde será construído o novo aeroporto do Montijo, e defende que “não há aeroportos sem impactos”. Público, 18/02/2020