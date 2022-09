“O Governo conservador está a perseguir, de forma agressiva, um Brexit prejudicial e sem princípios”

Está Dito

Philip Lee. O ex-ministro da Justiça britânico explicou o abandono do grupo parlamentar do Partido Conservador e a sua passagem para os Liberais Democratas. Com esta saída o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fica sem maioria parlamentar e torna mais provável que, caso vá a votos, seja aprovada a legislação que impede uma saída da União Europeia sem acordo. i, 04/09/2019