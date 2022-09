Está Dito

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ontem, questionando e admitindo que o Estado não tem recursos para combater os incêndios, semanas depois de dizer que não precisava do dinheiro dos doadores do Fundo Amazónia, cujo objetivo é promover a exploração sustentável da floresta. Diário de Notícias, 23/08/2019