Está Dito

“Chamemos-lhe garantia, contingência ou Maria Albertina. São mais de 3 mil milhões de euros”

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda. Ontem no debate quinzenal no Parlamento, sobre a nova injeção de capital no Novo Banco que o executivo denominou de mecanismo de capital contingente. Público, 08/03/2019