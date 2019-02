Está Dito

“Ele [Kim Jong-un] tem uma determinada visão, que não é exatamente a nossa visão”

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. No final abrupto da cimeira com o líder da Coreia do Norte, que terminou esta quinta-feira, em Hanói, sem que fosse alcançado “qualquer acordo” de desnuclearização da península coreana. TSF, 28/02/2019