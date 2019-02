Está Dito

Rui Rio, presidente do PSD a propósito da remodelação governamental. Público, 19/02/2019

O líder social democrata referia-se ao facto de Mariana Vieira da Silva, que tomou posse como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa ser filha do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva e ao casal formado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.