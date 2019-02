“Confie em mim, é melhor para mim não ler e é melhor para si não ouvir”

Está Dito

António Costa

Ontem no final do debate parlamentar, quando a deputada Heloísa Apolónia do PEV, o questionou sobre medidas para combater as emissões poluentes atribuídas à Siderurgia Nacional, em Paio Pires, o primeiro-ministro disse que não lhe podia responder porque a resposta que lhe tinha acabado de ser dada, por bilhete escrito, pelo governante responsável pela área (neste caso, do Ambiente) era “indizível”. Observador, 07/02/2019