Está Dito

António Costa

Em entrevista à SIC quando questionado sobre a permanência de Mário Centeno num futuro executivo do PS ou uma eventual troca com a deputada do Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro disse que está “muito satisfeito com o atual ministro das Finanças” e que ele não “deu nenhum sinal de estar indisponível para estar no Governo”. TSF, 06/02/2019