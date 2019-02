Está Dito

Catarina Martins

O apelo da dirigente do Bloco de Esquerda para eleger mais do que um deputado nas próximas eleições europeias foi feito no encerramento do primeiro dia das Jornadas Parlamentares do partido. A eurodeputada do BE é de novo cabeça-de-lista nas eleições europeias - e é, segundo a líder do partido, “toda ela, compromisso”. Observador, 05/02/2019