“A frase do ministro é infeliz”

Está Dito

Hélder Pedro

O secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) reagiu às declarações do ministro do Ambiente, José Matos Fernandes que disse em entrevista que quem comprar um carro a gasóleo “não terá valor na troca daqui a 4 anos". A ACAP considera que o ministro devia ter ponderado o peso que as suas declarações podem ter na economia uma vez que fábricas como a Autoeuropa, a PSA, a Mitsubishi e a Salvador Caetano “produzem em Portugal, dão empregos, produzem riqueza e exportam veículos diesel para outros países europeus”. TSF, 29/01/2019