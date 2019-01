Está Dito

Paulo Rangel, eurodeputado

Numa reacção às declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros que disse esperar que Nicolas Maduro “compreenda que o seu tempo acabou”, reiterando com a necessidade urgente de convocar eleições “sérias, livres, justas e transparentes” para terminar com a crise venezuelana. Observador, 24/01/2019