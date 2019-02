A beleza da família

A família não é apenas uma invenção cultural, nem é simplesmente um formato que a civilização emprestou à vida comum. Compete-lhe um papel e, com isso, também uma dignidade que é anterior à própria cultura — porque ela emerge como raiz da existência. Muitas vezes, só nos apercebemos de tal muito depois, quando rememoramos o significado desses laços vividos onde o amor incondicional circula, quando medimos a desmesura da sua gratuitidade e apreendemos, assim, a grandeza do dom que a família põe em ato. Por alguma razão vital cada um de nós precisa de uma família, é fruto e consequência de um ambiente familiar concreto, e é, até ao fim, um seu construtor.

