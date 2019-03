O homem que caiu duas vezes

Não há em Portugal outro caso como o de Duarte Lima, alguém que subiu duas vezes ao topo e caiu a pique por dinheiro

O Tribunal Constitucional deu ontem a última estocada nas sucessivas manobras intentadas por Duarte Lima para evitar uma pena de prisão efetiva. Os recursos da defesa do ex-deputado não diferem dos de muitos outros arguidos que tentam protelar o inevitável. Mas o caso dele é diferente por selar a segunda queda pública de um personagem que cruzou a sociedade portuguesa durante trinta anos.