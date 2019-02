Quem quer os votos de Marinho e Pinto?

Paulo Rangel é desde quinta-feira o cabeça de lista do PSD às europeias de maio. Pedro Marques é oficializado na próxima semana. PCP, CDS e Bloco já renovaram os votos nos seus candidatos. Os maiores partidos já estão em aceleração para a campanha, com uma enorme dúvida por responder: as constantes deste tipo de eleições vão manter-se ou podemos assistir a uma mudança estrutural?

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)