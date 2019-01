Segunda-feira arranca o debate instrutório da Operação Marquês. Esta fase processual nunca é um pormenor, mas neste caso vai ter uma importância fundamental para demonstrar a solidez da nossa Justiça e da democracia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)