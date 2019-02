Vencido da paz

Agustina Bessa-Luís e Robert Musil têm notórias afinidades, como o cepticismo irónico, sarcástico, ou as longas digressões que fazem de comportamentos concretos diagnósticos civilizacionais. Parece-me, aliás, que uma abordagem musiliana ajuda bastante os leitores de Agustina, sobretudo aqueles que se perturbam com narradores ainda mais pujantes do que os factos narrados.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)