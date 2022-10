E se o PS se transformar no PSD?

O PS encontra-se num daqueles contextos que se formam de quando em quando, que permite aos partidos ambicionarem fazer o pleno. Aproxima-se o fim de uma legislatura ancorada à esquerda, mas na qual o Governo revelou uma inegável capacidade de satisfazer também o eleitorado de centro. A combinação de reposições de rendimentos com medidas com impacto material na vida das classes médias (dos passes sociais aos manuais escolares gratuitos) conviveu com uma consolidação orçamental que foi além do esperado.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)