Pode ainda ser pior

É uma espécie de prova dos nove da desorientação política. Quando os partidos não sabem bem o que dizer para marcar a agenda, regressam ao sempiterno tema da reforma do sistema eleitoral. Desta feita, Rui Rio foi ainda mais longe, falou a título pessoal (estranha condição para quem é líder de um partido) e regressou à solução insólita de termos um Parlamento com uma banda de flutuação de número de deputados: umas vezes mais, outras menos, em função da dimensão dos votos brancos e nulos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)