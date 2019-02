Um referendo ao Governo?

Se olharmos para as sete europeias, nunca um partido no poder teve melhores resultados nestas eleições do que nas legislativas mais próximas

Muda o Governo, mudam as oposições e as eleições europeias têm servido sempre para quem está na oposição aproveitar para mostrar um cartão amarelo ao Executivo, enquanto quem está no poder espera que as eleições passem rápido e lamenta-se por não se discutir a Europa. Não surpreende: em eleições tidas por de segunda ordem, os eleitores sentem-se livres para votar com o coração, aproveitando para exprimir o seu descontentamento face a quem governa. Já em eleições de primeira ordem, os cálculos estratégicos contam um pouco mais e os eleitores ponderam as consequências do voto.