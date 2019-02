O triunfo da conjuntura

O Presidente disse o óbvio: leis de bases devem refletir um equilíbrio e ser suficientemente flexíveis para acomodarem variações nas opções políticas dos governos. Se muda o Governo e muda a lei de bases, esta deixa de ser um fator de estabilidade e passa a ser um referencial ao sabor da conjuntura política: substituem-se leis de bases de esquerda por outras de direita e assim sucessivamente, consolidando um padrão de instabilidade que é a marca de água das políticas públicas em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa chamou a este movimento, com acuidade, de “triunfo da conjuntura”.

