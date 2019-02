A ordem internacional

A reconstrução do sistema internacional afetará Portugal

A política internacional é peculiar. Os temas que tendem a gerar maior discussão raramente são os mais importantes do ponto de vista histórico, o que prova a dificuldade de avaliarmos o que está a acontecer. Vem isto a propósito da cimeira de Donald Trump e Kim Jong-un, em Hanói, na próxima semana e da intenção dos EUA de iniciarem a retirada dos contingentes militares do Afeganistão e da Síria. Quem regresse à leitura dos noticiários internacionais de há 15 anos diria que nada mudou no mundo. Engano. Mudou e muito.