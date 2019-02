A Venezuela tem sido a terra da riqueza mágica. Há 20 anos, Hugo Chávez apresentou-se aos venezuelanos, à América Latina e ao mundo como um revolucionário carismático com a ambição, a ideologia e os recursos para mudar o seu país e a política regional. O petróleo alimentou todo este projeto político.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)