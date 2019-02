Economia de casino (Parte II)

Há gente para quem é indiferente que os mercados estejam bem ou estejam mal, que a economia cresça ou esteja em crise. Conseguem ganhar sempre. Chamam-lhes investidores ou traders, ou simplesmente especuladores. A sorte dos desprotegidos, dos que perdem tudo ou quase tudo quando as coisas correm mal, não os afeta. São os “senhores do universo”, seja qual for a escala do que estamos a falar. Também os há por cá.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)