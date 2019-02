E quando se pensava que o assunto das propinas tinha ficado resolvido, eis que o Governo anuncia a intenção de as eliminar por completo (nas licenciaturas das universidades públicas) no prazo de uma década.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)