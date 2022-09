Ainda Manuela Ferreira Leite era ministra das Finanças, cargo que lhe assentava muito bem, fomos brindados por uma frase que, aos poucos, se solidificou na política portuguesa. “Há vida além do défice” — além do orçamento, na versão original —, não foi apenas um aviso. Foi o início de uma nova estratégia, a chancela ao mais alto nível de todo um caminho que nos levou à maior crise económica e financeira de que temos memória. Se Jorge Sampaio soubesse disso quando deu o seu aval ao aumento inusitado da despesa pública, acredito que tivesse tido mais cautela na sua apreciação. Não teve. O resto é história e, em 2011, “a vida além do défice” transformou-se em ‘há dívida além da vida’.

