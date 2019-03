Salgado? Já esgotaram essa desculpa

A rapidez com que Costa e Centeno resolveram (com dinheiro dos contribuintes) os lesados do GES não foi a mesma com que venderam o Novo Banco

Desta vez a culpa não é de Ricardo Salgado. Não deve haver pessoa menos suspeita do que eu quando se trata de qualificar a gestão do ex-presidente do BES. Salgado é o primeiro e principal responsável pela destruição de todo um grupo familiar e de um dos principais bancos em Portugal. A maneira aventureira como baseou o crescimento do império Espírito Santo numa montanha de dívida, ao ponto de ter construindo um espécie de esquema de Ponzi sob o nome de papel comercial, não resistiu à má gestão e aos anos da crise. Os ventos ciclónicos da tempestade financeira tornaram uma aparente fortaleza económica num castelo de cartas. A maneira como ele se agarrou à cadeira, e os estratagemas financeiros que foi fazendo para o conseguir, fizeram o resto. Hoje ainda andamos a apanhar os cacos. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

