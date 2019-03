Jonas Mekas (1922 - 2019)

Primeiro crítico de cinema da “Village Voice”, era o cinéfilo mais importante da história do cinema nos Estados Unidos

Jonas Mekas, que morreu na sua casa de Brooklyn, Nova Iorque, na passada quarta-feira, 23 de Janeiro, e teve papel muito importante no mundo do cinema não comercial norte-americano, de que foi chamado umas vezes padrinho, outras vezes guru e de quem disseram também, mais largamente, ter sido o cinéfilo mais importante da história do cinema nos Estados Unidos, cuja influência se fez sentir desde a ‘fábrica’ de Andy Warhol aos grandes estúdios de Hollywood, marcante não só por imagens dos seus próprios filmes, ditos experimentais, ou underground ou avant-garde, mas também por textos, teóricos e práticos, de que foi autor prolífero, estabelecendo do lado de lá do Atlântico algo parecido, na intenção, com os “Cahiers du Cinéma”, em Paris, no início destes sob a égide de Jean-Luc Godard e, sobretudo, de François Truffaut, sendo o primeiro crítico de cinema da “Village Voice”, em cujas páginas desafiou constantemente a maneira de fazer cinema de Hollywood, tentando por assim dizer purificar o dialecto cinematográfico da tribo, e fundando em 1970, com o mesmo entusiasmo, os Arquivos de Filmes de Antologia (Anthology Film Archives), ainda hoje o sítio onde se encontra o melhor cinema não comercial da cidade graças à série ‘Cinema Essencial’, lançada por ele, viera de longe, como tantos outros responsáveis pelo fermento intelectual nova-iorquino, a seguir à Segunda Guerra Mundial e só vira a Estátua da Liberdade tinha quase 30 anos, emigrado com o irmão mais novo (que também virou cineasta e nos deixou alguns filmes de mérito) da Lituânia comunista, fugido de um campo de prisioneiros nazi e quase não falando inglês.