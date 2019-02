Karl Lagerfeld (1933-2019)

Aos 14 anos fora viver sozinho para Paris, autorizado pela mãe que teve importância capital na sua vida. No começo da adolescência dissera-lhe ter descoberto ser homossexual e ela respondera-lhe que isso não constituía problema nenhum, era como haver pessoas louras e pessoas de cabelo castanho; de maneira mais geral, reconheceu sempre o seu génio e nunca o contrariou, tendo-se ele afirmado muito cedo, quer como costureiro — em 1954 ganha ex aequo com Yves Saint Laurent (que considerava a pessoa mais divertida que conhecera e com quem depois se zangou) prémio do Sindicato Internacional da Lã, ele como um casaco, Saint Laurent com um vestido — quer como autor percutante de aforismos: “Tenho este prazer culposo de ler todo o tempo. A gente do norte tem esta ideia estúpida, puritana, do dever e do trabalho”; “A moda não é moral nem amoral mas é feita para levantar o moral”; “Gosto de saber, saber tudo. Estar informado. Sou uma espécie de concierge universal, não um intelectual”; “Porquê viajar, fazer milhares de quilómetros, quando da nossa janela podemos apreciar tudo”; “Detesto ricos que vivem abaixo das suas posses”. Odiava o tédio. A partir de certa altura fez da sua presença física um espectáculo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)