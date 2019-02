Gordon Banks (1937-2019)

Gordon Banks, antigo guarda-redes do Leicester, do Stoke City e de Inglaterra, que morreu na passada terça-feira de complicações de um tumor dos rins que lhe levara um em 2005, recidivara no outro dez anos depois e por fim ganhara a batalha mantida contra o seu avanço, com coragem e método permanentes de guarda-redes profissional, pelo seu anfitrião, teria ficado na história do que em Portugal se chama o desporto-rei e em Inglaterra desporto de gentlemen jogado por rufiões (enquanto o râguebi seria um desporto de rufiões jogado por gentlemen) como um dos grandes guarda-redes da segunda metade do século XX, juntamente com o russo Yashin, cujo palmarés bate o de qualquer outro na escassez de golos consentidos e de grandes penalidades defendidas, com o italiano Bufoni, com o espanhol Casillas e com alguns outros e teria também lugar único no panteão desportivo inglês pois fora o guarda-redes da equipa nacional inglesa que ganhara o campeonato do mundo em 1966, com a fase final jogada em Inglaterra na qual, antes da final contra a Alemanha ganha por 4-2, deixara apenas entrar um golo (marcado por Eusébio, em grande penalidade), deram-lhe a alcunha de “The Banks of England”, depois de anos típicos da subida social dos jogadores de futebol do seu tempo — origem modesta, pai com negócio ilegal de apostas mútuas (a Inglaterra é nação de batoteiros incorrigíveis), indo carregar carvão depois do ensino escolar obrigatório, metendo-se depois a servente da construção em tijolo, até que alguém buscando talentos de futebolista o descobriu, começando ascensão que o levaria a glória nacional fugidia e sem sequer ganhar muito dinheiro — viria a vender a medalha de campeão do mundo para ajudar os filhos que tivera da mulher, trazida da Alemanha onde fizera o serviço militar, a comprar uma casa e nós nem teríamos sabido ou já teríamos esquecido o nome dele.

