A atração abissal para Marx apesar de tudo o que falhou

O Estado social resulta de diversos contributos (democratas-cristãos, liberais, sociais-democratas); visa acudir aos necessitados através da progressividade de impostos

Finalmente, temos um ministro marxista. Acho que desde o tempo em que o PCP fez parte dos governos provisórios isso não acontecia. Um pouco mais a sério, o novo ministro Pedro Nuno Santos assim se declarou em maio, no Congresso do PS, invocando uma das máximas que Marx popularizou num texto de crítica a um programa... socialista democrático — a ‘Crítica ao Programa de Gotha’. Nessa intervenção, defende-se a máxima de Pedro Nuno (que Costa já utilizara en passant): “De cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades”.