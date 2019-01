A Venezuela e o grande clube dos hipócritas e golpistas

À hora em que escrevo estas linhas não sei como será o desfecho da extremada crise venezuelana. Mas sei da fome, das doenças, do fecho de escolas, da miséria e do autêntico descalabro a que Chávez e Maduro conduziram o país. Sei da crise humanitária, dos milhões que se viram obrigados a emigrar, dos presos e exilados políticos e, sei sobretudo uma coisa tão válida para os venezuelanos como para aqueles que se arriscam nas fronteiras do México ou do Mediterrâneo: é absolutamente necessário que a comunidade internacional não permita este espezinhamento infame dos Direitos Humanos, que são universais e não apenas prerrogativas de países com a barriga cheia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)