O ‘Brexit’

O Reino Unido quer afastar-se politicamente da União Europeia, mas economicamente continuará a precisar do seu mercado interno

Segundo Bela Balassa há cinco fases num processo de integração económica regional: (1) Zona de Comércio Livre; (2) União Aduaneira; (3) Mercado Comum; (4) Moeda Única, criando-se assim uma União Económica e Monetária; (5) União Política.