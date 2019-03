De Bagdade a Caracas

Corria 2003 e o debate fazia-se nos jornais. Os que se opunham à intervenção militar eram acusados de ser novos Chamberlain ou até aliados de Saddam, um terrível ditador (mesmo) que punha em causa a segurança do mundo com as suas armas de destruição em massa. Colin Powell foi à ONU mostrar as provas, Tony Blair garantiu que as tinha visto. Em Portugal, o então diretor do “Público”, agora no “Observador”, escrevia que tinha deixado cair uma lágrima furtiva à chegada dos tanques de Bush a Bagdade. Era o 25 de Abril iraquiano. Sabemos o que aconteceu depois. O ISIS nasceu do caos do Iraque, a Síria foi devastada, centenas de milhares de refugiados chegaram à costa europeia do Mediterrâneo, aumentaram os atentados terroristas, a extrema-direita ganhou argumentos no Ocidente. O mais grave não foi a mentira, foi tantos terem decidido ignorar a evidência: que a única motivação dos EUA estava debaixo do solo iraquiano.

