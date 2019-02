O debate sobre o aumento do salário-base da Função Pública revela o pior do populismo contra os trabalhadores do Estado. O salário mínimo nacional, que ao contrário do que se paga no Estado teve de ser negociado com os patrões, não obriga ninguém a ficar-se pelos 600 euros. Apenas estabelece que não se pode pagar abaixo disso. O Estado tem uma tabela remuneratória própria com uma base e um topo, coisa que não existe no privado. Estranho seria que o Estado obrigasse as empresas privadas a pagar mais na base do que ele próprio paga, não o oposto. Mas não há nada mais eficaz para quem queira nivelar todos por baixo do que espicaçar o ressentimento entre trabalhadores. Foi disso que Passos viveu durante quatro anos. A ‘geringonça’ aumentou as expectativas, abrindo espaço para a combatividade sindical que faltou nos tempos da troika. E a direita, que passou os dois primeiros anos deste Governo a lamentar que todos os recursos fossem canalizados para os funcionários públicos, agora cavalga as greves contra os congelamentos de carreira que sempre defendeu. Em algum momento terão de clarificar se acham que o Estado pode dar mais aos seus trabalhadores ou se isso é impossível.

