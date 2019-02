A avó e a mãe ouviram o nome de Johan numa novela radiofónica e gostaram. Só não o registaram bem e hoje ele tem de o soletrar sempre que se apresenta. Yosján tem 27 anos e fez o curso superior de Informática. Chegou a trabalhar no ramo, para o Governo. Mas em Cuba nada é tão bem pago como o turismo e por isso aceitou um lugar numa unidade hoteleira do Estado, na ilha paradisíaca mesmo em frente à sua aldeia. Num país onde os transportes públicos quase não funcionam, a proximidade faz toda a diferença. Como é um empreendedor, pôs a casa dos avós, onde vive, no alojamento local. O dinheiro permite alguns luxos, como internet no seu telemóvel sem ter de ir à loja do Estado comprar as raspadinhas com as passwords que levam milhares de jovens a sentarem-se em praças e jardins para aceder ao wi-fi. Na rua ou em casa, o recém-conquistado acesso generalizado à net está a mudar tudo em Cuba. Assim como a “Netflix cubana”, feita do mesmo desenrasque que põe a funcionar os Chevrolets dos anos 50. Todas as semanas, alguém, talvez num qualquer departamento do Governo de Havana, o único que tem largura de banda para a empreitada, grava centenas de episódios de séries e programas, documentários e filmes. Sem possibilidade de censura. Os ficheiros vão sendo copiados e revendidos em pens, que passam de mão em mão e se espalham num ápice por todo o país. Yosján não prescinde deste tráfico que lhe dá o direito a ver tudo o que eu vejo. Também não se importava de ter um McDonald’s e um Starbucks em cada esquina, se for essa a vontade dos cubanos. Romantismo decadente é bom para os turistas, diz-me.

