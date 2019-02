Economia desacelera

A única questão prática relevante é o que poderá o Governo fazer para contraria esta tendência negativa

As duas últimas semanas foram difíceis em matéria de notícias sobre o crescimento da economia portuguesa. Primeiro, nas suas “previsões de inverno”, a Comissão Europeia desceu para 1,7% a previsão de crescimento para 2019. Agora, o INE divulgou uma primeira estimativa do crescimento em 2018, situando-a em 2,1%.